Türk malı imajına darbe

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Türk malı” imajına zarar veren firmaların açıklanmasını istedi.

Ticaret Bakanlığı, 2023’ten 2026’nın ilk yarısına kadar güvenli olmayan, tağşişli veya tüketiciyi yanıltan ürünleri ihraç eden 23 firmaya toplam 3 milyon 729 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Gürer, firmaların isimlerinin açıklanmamasını eleştirerek, "Bakanlık, kaç firmaya ceza verildiğini ve ne kadar tahsilat yapıldığını açıklıyor ancak hangi firmaların Türk malı imajına zarar verdiğini açıklamıyor. Tüketicinin korunması ve ihracatta güven unsurunun sağlanması için yalnızca ceza uygulanması yeterli değildir. Şeffaflık da sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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