Birleşik Kamu-İş’ten iktidara “seyyanen zam” çağrısı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Barış Düdü, 2023 yılında emekli kamu çalışanlarının aylıklarına yansıtılmayan 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışa ilişkin, Anayasa Mahkemesi’nde devam eden sürece dikkat çekti.

Düdü, “Buradan iktidara açıkça çağrıda bulunuyoruz: Mahkeme kararını beklemeyin! Görevdeki kamu çalışanlarına verilen seyyanen artışı mevzuata uygun bir şekilde emekli aylıklarına yansıtacak düzenlemeyi derhal hayata geçirin. Kamu çalışanları ile kamu emeklileri arasında hukuksuzca oluşturduğunuz gelir uçurumuna son verin. Emekliyi enflasyon karşısında her geçen gün biraz daha yoksullaştıran ücret politikalarınızdan vazgeçin. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş kamu emeklilerinin insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine kavuşmasını sağlayın. Çünkü kamu emekçisinin alın teri de emeklinin onlarca yıllık hizmeti de değersiz değildir. Emeklinin hakkı bütçeye yük değil, devletin yurttaşına olan borcudur” açıklaması yaptı. İzmir - Anka

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