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12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

'70 yaşında şantiyede çalışılmaz'

12 Ağustos 2026, Çarşamba
Emekliler, 71 yaşındaki Nurettin Muganlı’nın düşerek can verdiği inşaatın önünden iktidara seslendi:

“Emeklilere ‘sabredin’ demeyi bırakın. Yeterince sabrettik. Bir ömür çalıştık... Bizden bir ömür daha fedakârlık bekleyemezsiniz. Emekliyi yoksullaştırıp ardından ‘çalışmaya devam ediyor’ diyerek bunun üzerini örtemezsiniz. İnsanların 70’inden sonra ekmek parası için şantiyelerde çalışmasını normalleştiremezsiniz. Çocukların işyerlerinde can vermesini eğitim politikasının yan sonucu olarak göremezsiniz.  İşçinin ölümünü birkaç günlük haber, emeklinin yoksulluğunu birkaç puanlık zam hesabı haline getiremezsiniz. Çünkü burada tartıştığımız yalnızca maaş değildir. Burada tartıştığımız, insanın nasıl yaşayacağı ve bu ülkenin zenginliğinin kim için kullanılacağıdır” dedi.

İstanbul- Anka

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  • Hüseyin İlhan

    12.08.2026 06:30:39

    Bursa ilimizin ilçelerinden haberler.Traktörü ile şarampole yuvarlandı.73 yaşındaki adam ile 71 yaşındaki eşi vefat etti.66 Yaşındaki traktör sürücüsü tarla dönüşünde traktörün altında kaldı. Kısaca emeklilik kağıt üzerinde ben dahil çalışıyoruz sefaalet ücretinde.

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