'70 yaşında şantiyede çalışılmaz'

Emekliler, 71 yaşındaki Nurettin Muganlı’nın düşerek can verdiği inşaatın önünden iktidara seslendi:

“Emeklilere ‘sabredin’ demeyi bırakın. Yeterince sabrettik. Bir ömür çalıştık... Bizden bir ömür daha fedakârlık bekleyemezsiniz. Emekliyi yoksullaştırıp ardından ‘çalışmaya devam ediyor’ diyerek bunun üzerini örtemezsiniz. İnsanların 70’inden sonra ekmek parası için şantiyelerde çalışmasını normalleştiremezsiniz. Çocukların işyerlerinde can vermesini eğitim politikasının yan sonucu olarak göremezsiniz. İşçinin ölümünü birkaç günlük haber, emeklinin yoksulluğunu birkaç puanlık zam hesabı haline getiremezsiniz. Çünkü burada tartıştığımız yalnızca maaş değildir. Burada tartıştığımız, insanın nasıl yaşayacağı ve bu ülkenin zenginliğinin kim için kullanılacağıdır” dedi. İstanbul- Anka

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