12 Ağustos 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim Benim kitabımdan yüz çevirirse, onun geçiminde darlık olur ve kıyamet gününde onu kör olarak haşrederiz.
Tâhâ Sûresi: 124
HADİS:
Zengine olsun, fakire olsun yapmış olduğun her iyilik sadakadır.
Camiü’s-Sağir, No: 3021
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