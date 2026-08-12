Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim Benim kitabımdan yüz çevirirse, onun geçiminde darlık olur ve kıyamet gününde onu kör olarak haşrederiz.

Tâhâ Sûresi: 124

HADİS:

Zengine olsun, fakire olsun yapmış olduğun her iyilik sadakadır.

Camiü’s-Sağir, No: 3021