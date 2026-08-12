Harçlıklarını Filistin’deki çocuklara gönderdiler

Tekirdağ’da yaz Kur’ân kursuna katılan öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere bağışladı.

Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü ile Rüstem Paşa Camii tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, uzun süredir biriktirdikleri harçlıkları, Filistinli çocuklara destek amacıyla hazırlanan “Filistin Kardeşlik Kumbarası”na bıraktı. Öğrencilerden Mustafa Kayra Yalçın, Filistinli çocuklara destek olmaktan onur duyduğunu, savaşın bir an önce sona ermesini temenni ettiğini söyledi. Rüstem Paşa Camisi imam hatibi Uğur Küskün ise Gazze ve Filistin’de yaşanan acıların uzun süredir vicdanları yaraladığını, yaz Kur’ân kursu öğrencileriyle anlamlı bir dayanışma etkinliği gerçekleştirdiklerini, toplanan bağışların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti. Haber Merkezi

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