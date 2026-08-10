Gaziye protez göz krediyle aldırılmaz

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına ilişkin kanun teklifinde gazilerin lehine düzenlemeler bulunduğunu ancak birkaç kalemde iyileştirme yapılmasının yıllardır süren statü, emsal aylık ve sosyal hak eşitsizliğini çözmediğini ifade ederek, “Eksik hakkın tam hak gibi sunulmasına ortak olamayız” dedi.

Genç, gazilerin ortez ve protez problemine de dikkat çekti. Rapor ve üretim işlemlerinin Ankara’daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde toplanmasının Türkiye’nin dört bir yanındaki gazileri tekrar tekrar Ankara’ya gelmek zorunda bıraktığını belirten Genç, bu tespitin Komisyon raporuna da girdiğini ancak çözümün kanun metnine yansımadığını söyledi. Genç, Güvenpark’ta bir gazinin iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattığını belirterek, “Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz” dedi. Ankara - Anka

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