Haydut İsrail yıkım peşinde

İşgal altındaki Batı Şeria’nın orta kesimindeki Hristiyan Taybe köyünün, İsrail ordusu tarafından “kapalı askerî bölge” ilan edilmesine rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye girmeyi sürdürdüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Taybe’deki Rum Katolik cemaatinin başkanı Rahip Jack Abid, alınan askerî kararın tam olarak uygulanmadığını ve kararın yürürlüğe girmesinden bu yana Filistin topraklarını gasbeden bazı İsrailli grupların köye girdiğini söyledi.

Abid, “Tepe Gençliği” olarak bilinen aşırı sağcı İsraillilerin koyunlarını köye getirerek zeytinliklerde otlattığını, zeytinin köy halkının geriye kalan tek gelir kaynağı olduğunu ifade etti. Taybe’nin Filistin topraklarında kalan tek Hristiyan köyü olduğunu belirten Abid, çevredeki Müslüman köylerle de iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydetti.

İsrailli göçmenleri istemiyor

İngiltere’de yapılan anket, halkın yaklaşık yarısının İsrail’den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini istediğini ortaya koydu. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, 2016-2026 yıllarında göçe ilişkin kamuoyu tutumundaki değişimi karşılaştıran anket yaptı. Ankete göre, İngilizlerin Rusya, İsrail, Hindistan ve ABD’den gelen göçmenlere yönelik tutumu 2016’ya kıyasla daha olumsuz hale geldi. Buna göre, İsrail’den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini isteyenlerin oranı 2016’da yüzde 39 iken bu oran 2026’da yüzde 47’ye yükseldi. Böylelikle, İsrail’den göçmen gelmesine olumsuz yaklaşanların oranında 8 puanlık artış kaydedildi.