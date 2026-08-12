Özel: Stratejik önem, demokrasi eksikliğini örtmemeli

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’nın saygın gazetelerinden Le Monde için kaleme aldığı yazıda Avrupa’ya dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Türkiye’deki otoriterleşmenin stratejik çıkarlar uğruna görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Özel, “Avrupa’nın geleceği, Türkiye’deki gelişmelerden bağımsız düşünülemez” mesajını verdi. Özel, Türkiye’nin NATO açısından artan stratejik öneminin, ülkedeki demokrasi ve hukuk devleti alanındaki sorunların görmezden gelinmesine gerekçe olmaması gerektiğini vurguladı. Avrupa’nın uzun yıllardır Türkiye’yi ağırlıklı olarak göç, güvenlik ve jeopolitik ekseninde değerlendirdiğini belirten Özel, bugün asıl tartışılması gereken konunun, seçimlerin yapıldığı ancak siyasî rekabetin giderek daraldığı bir ülkede demokrasinin ayakta kalıp kalamayacağı olduğunu ifade etti. Haber Merkezi

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