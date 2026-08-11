Çiftçinin ürettiği tarlada kaldı

Gördes ve çevresinde yüzlerce çiftçinin aylar süren emeğin ardından hasadına başladığı kornişon salatalıkta sezon üretici açısından beklenenden farklı başladı.

Sezon öncesinde kilogram fiyatının yaklaşık 60 TL seviyesinde olması beklenirken, piyasa 50 TL’den açıldı. Hasadın ilerleyen günlerinde ise alım kriterlerinin ağırlaştırılması ve eleklerin kısılması üreticilerin satış sürecinde daha fazla problem yaşamasına sebep oldu. Alım fiyatlarının 45 TL seviyelerine kadar gerilemesinin ardından üreticilerin maliyetlerini karşılaması da zorlaştı. Gübre, ilaç, işçilik ve sulama başta olmak üzere üretim giderlerinin arttığı dönemde kornişon fiyatlarının düşmesi çiftçilerin gelir beklentisini olumsuz etkiledi. Tarlasında hasada hazır kornişon salatalığı bulunan çiftçiler, bazı firmaların alımı durdurması sebebiyle ürünlerini satacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Haber Merkezi

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