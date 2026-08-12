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12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

467 kabul 94 red - Çerçeve yasa Meclis’ten geçti

12 Ağustos 2026, Çarşamba
Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Teklif için 467 kabul, 87 red ve 7 çekimser oy kullanıldı.

Süreç nasıl işlemeli?
Türkiye artık terör faturası ödemesin
Asıl süreç bundan sonra başlıyor - Barış gelsin adaletle gelsin
Mevcut haliyle kanunlaşması sıkıntılı
Barış iklimi kalıcı olsun
Hukuk herkese eşit uygulansın

 

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayacak Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, kamuoyunda bilinen adıyla “çerçeve yasa” teklifi Meclis Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Oylamada 87 ret, 6 çekimser ve 2 mükerrer oy kullanıldı. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamada toplam 592 oy kaydedildi.

Kurtulmuş oylamaya katılmadı

AKP’den 268 milletvekili kabul oyu verirken, 9 milletvekili oylamaya katılmadı. Bu isimler arasında AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar yer aldı. Bu arada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bulunduğu görevi sebebiyle oylamaya katılmadı.

Fireler dikkat çekti

Yeni Parti’de 35 kabul, 54 ret oyu kullanılırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. DEM Parti’de 55 kabul oyu kullanılırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmayan milletvekilinin sağlık sorunu sebebiyle tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu olduğu öğrenildi. MHP’de 44 kabul oyu verilirken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Meclis Genel Kurulu’nda birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celan Adan ile İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de katılmayan isimler arasındaydı. CHP’de 29 kabul, 2 ret oyu kullanıldı, 14 milletvekili oylamaya katılmadı. İYİ Parti’de ise 29 ret oyu kullanıldı. 

DP red oyu verdi

Yeni Yol Partisi’nde 16 kabul, 3 çekimser oy kullanılırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Bağımsız milletvekillerinde 7 kabul, 1 ret oyu kullanılırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Hür Dava Partisi’nde 4 kabul oyu kullanılırken, Yeniden Refah Partisi’nde 4 çekimser oy verildi. Türkiye İşçi Partisi’nde 3, Demokratik Bölgeler Partisi’nde 2, Emek Partisi’nde 2 kabul oyu kullanıldı. Demokrat Parti’de 1 ret, Demokratik Sol Parti’de 1 ve Saadet Partisi’nde 1 kabul oyu kullanıldı. Oylamanın genel toplamında 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy kaydedildi. 31 milletvekili oylamaya katılmadı.

"Çerçeve yasa" sonrası ilk adım: İçişleri Bakanlığı'nda zirve toplantısı

"Çerçeve yasa" teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından çarşamba (bugün) saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı'nda zirve toplantısı yapılacak. İçişleri Bakanı Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını, video konferans sistemiyle toplantıya çağırdı. Toplantıya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Böylece sürecin yeni aşaması başlatılmış olacak.

Haber Merkezi - Ankara - Anka

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