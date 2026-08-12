Üç partiden ittifak mesajları

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de bir araya geldi.

Babacan, buluşmaya ilişkin, “Türkiye’yi seven, bu güzel ülke için çalışan, bir an önce sorunlarını çözsün, hak ettiği standartlara ulaşsın diye çabalayan siyasî partileriz” dedi. Üç parti arasında seçim ittifakı olup olmayacağına ilişkin Erbakan, “Seçime yönelik olarak da Türkiye’nin bu sıkıntılardan kurtulması, yaşanabilir bir Türkiye haline gelmesi için bir iktidar değişimi olması gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda mücadele ediyoruz” dedi. Arıkan ise “Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımızın sayısını çoğaltmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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