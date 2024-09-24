Gazze’de felaketi sonlandırın

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), BM Genel Kurulunun 79’uncusu için New York’ta bir araya gelecek dünya liderlerine “Gazze’deki korkunç insani acı ve felaketin sona erdirilmesi” çağrısında bulundu.

IASC, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’nin yanı sıra Orta Doğu’da artan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dünya liderlerinin Orta Doğu’da tansiyonun yükseldiği dönemde BM Genel Kurulu için New York’ta bir araya geleceği hatırlatılarak, “Gazze’deki korkunç insani acı ve felaketin sona ermesi talebimizi yineliyoruz.” ifadesi yer aldı. Gazze’de 41 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve 95 bin 500’den fazlasının da yaralandığı belirtilen açıklamada, “2 milyondan fazla Filistinli, hayatta kalmak için temel ihtiyaçlar olan koruma, gıda, su, sanitasyon, barınak, sağlık hizmeti, eğitim, elektrik ve yakıttan yoksun.” ifadeleri kullanıldı. AA

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