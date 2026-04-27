Kurbanlık fiyatları asgarî ücretle yarışıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, son yılların en yüksek maliyet tablosuyla karşı karşıya.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve piyasa verileri, hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarının kurbanlık fiyatlarını nasıl bir “erişilemezlik” noktasına taşıdığını net bir şekilde ortaya koyuyor. TDV verilerine göre, 2015 yılında birbirine oldukça yakın seyreden yurt içi ve yurt dışı kurban bedelleri arasındaki denge tamamen bozulmuş durumda. Yurt İçi Bağış Bedeli: 18.000 TL

Yurt Dışı Bağış Bedeli: 7.000 TL Türkiye’deki yüksek yem, enerji ve lojistik maliyetleri sebebiyle yurt içi kesim fiyatı, yurt dışının 2,5 katını aşmış durumda.

Ekonomim’in haberine göre, zincir marketlerdeki veriler, artışın boyutunu “hiper” seviyelere taşıyor. 2017’den bu yana geçen 9 yıllık süreçte yaşanan değişim dikkat çekici: Küçükbaş Kurbanlık: 2017’de 1.090 TL olan fiyat, %2.464 artışla 27.950 TL’ye fırladı. Büyükbaş (1/7 Hisse): 2017’de 1.190 TL olan hisse bedeli, %2.837 artışla 34.950 TL’ye ulaştı.

