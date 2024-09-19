Gazze için yeterli çaba sarf edilmiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumun Gazze için yeterli çabayı sarf etmediğini belirterek, “Benim uluslararası topluma çağrım, daha fazla baskı kurmaları ve Gazze’de savaşını mümkün olan en kısa sürede bitirmeleri yönünde.” dedi.

Guterres, düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin “Uluslararası toplumun Gazze için yeterli çabayı gösterdiğini düşünüyor musunuz? Üye ülkelere bu konuda somut ve hususi bir çağrınız var mı?” sorularını yanıtladı. “Uluslararası toplum Gazze için yeterli çabayı sarf etmiyor.” diyen Guterres, uluslararası topluma çağrı yaparak, Gazze’de savaşın mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi için daha fazla baskı uygulanmasını istedi. Gazze’de öldürülen BM personeline de değinen Guterres, insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreteri, uluslararası toplumun ayrıca hesap verilmesi konusunda güçlü kararlılık ortaya koyması gerektiğini vurguladı. *** İsrail bir yılda çekilmeli Filistin’in BM Daimi Temsilciliği, mayısta BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla kazandığı ilave hakların ardından Genel Kurul’a ilk karar tasarısını sundu. Tasarı “İşgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki yasa dışı İsrail eylemleri” başlıklı acil özel oturumda oylandı. İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ayda sonlandırması talep edilen ve 40’tan fazla ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı 14’e karşı 124 oyla kabul edildi. Oylamada 43 ülke çekimser kaldı. ABD, İsrail, Çekya, Arjantin, Macaristan, Fiji, Malavi, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu ret oyu kullandı. Kabul edilen tasarıda, “İsrail’in daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmasını ve bunu, karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz” denildi. Haber Merkezi AA

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