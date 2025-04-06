GAZZE ÖLÜYOR, İNSANLIK SEYREDİYOR - ZULME DUR DIYECEK ÜMMET NEREDE?

İSRAİL GAZZE'DE TOPYEKÜN İMHA PEŞİNDE. SON 24 SAATTE İLÂÇ DEPOSU, DENİZ SUYU ARITMA TESİSİ VE İÇİNDE KADIN VE ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU BİR OKULU BOMBALADI.

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ARAP BİRLİĞİ: VAHŞETE SESSİZ KALINMASIN

Arap Birliği, İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan ve Suriye'ye düzenlediği saldırıların, savaşta yeni bir evreyi temsil ettiğini belirterek İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saymasına ses çıkarılmamasının doğuracağı sonuçlara karşı da uyarıda bulundu.

GAZZELİ GAZETECİ ÜMMETE SESLENDİ

GAZZELİ gazeteci Saleh Al Jafarawi, bu vahşet karşısında cılız tepkiler vermekten öte harekete geçmeyen İslâm dünyasına hitaben duygusal ve sitem dolu bir veda mesajı paylaştı. Al Jafarawi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Birkaç saat içinde Gazze silinecek... Bizi ancak Cennette bulacaksınız. Elveda, ey tarihin tanıdığı en zalim ümmet” ifadelerini kullandı.

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ZULME DUR DIYECEK ÜMMET NEREDE?

Gazzeli gazeteci Saleh Al Jafarawi, “Birkaç saat içinde Gazze silinecek... Bizi ancak cennette bulacaksınız. Elveda, ey tarihin tanıdığı en zalim ümmet…” diye sitem etti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle sürerken, Gazzeli gazeteci Saleh Al Jafarawi, İslâm dünyasına duygusal ve sitem dolu bir veda mesajı paylaştı. Al Jafarawi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Birkaç saat içinde Gazze silinecek... Bizi ancak Cennette bulacaksınız. Elveda, ey tarihin tanıdığı en zalim ümmet…” ifadelerini kullandı. Mesaj, Gazze’de yaşanan insanî felakete karşı sessiz kalan Müslüman ülkeleri sert bir dille eleştirirken, gazetecinin sözleri, bölgedeki umutsuzluğu ve yalnızlığı gözler önüne serdi. Gazze’de sivillerin yaşam mücadelesi devam ederken, çağrılar uluslararası toplumun ve özellikle İslâm dünyasının harekete geçmesi yönünde artıyor.

İsrail’in gözü döndü

Arap Birliği, İsrail’in başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan ve Suriye’ye düzenlediği saldırıların, savaşta yeni bir evreyi temsil ettiğini belirterek İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saymasına ses çıkarılmamasının doğuracağı sonuçlara karşı da uyarıda bulundu. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail liderleri, ülke içindeki krizleri dışarıya ihraç etmekte ısrar ettiği sürece savaş makinesinin durmaya niyeti yok ve bu artık herkes tarafından bilinen bir durum” ifadesini kullandı. Ebu Gayt, İsrail’in Gazze’de her gün sivilleri öldürerek ve yüz binlerce kişiyi zorla yerinden ederek “vahşet ve insanlık dışılığın yeni bir aşamasına” girdiğini, buradaki amacının da insanların hayatını “imkansıza” çevirerek onları Gazze’den sürmek olduğunu dile getirdi.

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Okul kadınlar ve çocuklarla doluydu

İsrail ordusunun bombaladığı Gazze’nin doğusunda bulunan Darü’l-Erkam Okulu’ndaki katliamdan kurtulan Filistinli Neşet el-Ammami, İsrail’in kadınlar ve çocuklarla dolu okulu bombaladığını söyledi. “Yıkılan binanın enkazının altında kalanlar çıkarılmadan İsrail ordusu, okulu ve oradaki yerinden edilmiş kişileri hedef almaya devam etti.” diyen Ammami, bu saldırıdan sonra yeni bir saldırı düzenleneceği yönünde tahliye uyarıları yapıldığını kaydetti.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde “Gabayin” deniz suyu arıtma tesisini bombalamasını, Gazze’deki ablukayı sıkılaştırmayı ve masum sivillere baskı yapmayı amaçlayan “açık bir savaş suçu” olarak değerlendirdi.

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İsrail’i ateşkese zorlayın

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, uluslararası topluma İsrail’i ateşkes anlaşmasına bağlı kılacak baskıların kurulması çağrısında bulundu. Başbakan Selam’ın basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen güneydeki Sayda kentinde sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi. Sayda kenti veya ülkenin herhangi bir bölgesine yönelik saldırıların Lübnan’ın egemenliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail’in söz konusu saldırılarıyla ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

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İsrail şimdi de arıtma tesisi ve ilâç deposunu hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Suudi Arabistan Kültür ve Miras Merkezi bünyesindeki bir ilaç deposunu bombaladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırılarına tepki gösterildi. Ürdün, İsrail’in, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı Darü’l-Erkam Okulu ile güneyinde bir ilaç deposunu bombalamasını kınadı. Katar, saldırıların uluslararası insancıl hukuku alenen ihlal ettiğini belirtti. Uluslararası topluma, sivillere karşı işlediği suçlardan ötürü İsrail’i hesaba çekmek için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı. Kuveyt, Irak ve İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı okul ile güneyinde ilaç deposunu bombalamasını şiddetle kınadı.

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İsrailli aktivistler: Sürgün devlet destekli suç

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria’da uyguladığı şiddet ve terörizmin fiilî olarak hükümet tarafından desteklendiği ve Filistinli toplulukların zorla yerinden edildiği belirtildi. İsrailli insan hakları örgütleri “Yesh Din” ve “İnsan Hakları için Doktorlar” tarafından İsrail’in işlediği “savaş suçlarıyla” ilgili ortak bir rapor hazırlandı.

İsrail’in, Batı Şeria’daki bedevî toplulukların “can ve mal güvenliği, çalışma ve sağlık gibi” temel haklarını sistematik ve sürekli olarak ihlal ettiğine işaret edilen raporda, Filistinlileri Batı Şeria’dan zorla sürme suçunun, İsrail’de doğrudan devlet kurumları ya da vatandaşlar tarafından işlenen bir suç olduğu dile getirildi.

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Saldırılarını durdur

Almanya, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amelie Tittel, Berlin’de yaptığı açıklamada, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi. Tittel, “İsrail’in askerî tedbirlerinin uluslararası hukuka ne ölçüde uygun olduğu bilinmediği sürece İsrail’i acilen bu askerî operasyonlardan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi. Suriyeliler için en önemli önceliğin Suriye’de uzun vadeli istikrarın yeniden tesis edilmesi olduğunu belirten Tittel, bunun tehlikeye atılmaması gerektiğini ifade etti. Tittel, Almanya’nın İsrail ile Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu belirterek, “Batı Şeria da Filistin topraklarının bir parçasıdır ve gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin de parçası olacaktır” diye konuştu.