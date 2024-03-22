Gazze suya da hasret

İSRAİL ORDUSUNUN HALKI ZORLA AÇ VE SUSUZ BIRAKTIĞI GAZZE’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SU MİKTARININ YÜZDE 96,5 AZALDIĞI BELİRTİLDİ. BİR KİŞİ GÜNDE 3 İLA 15 LİTRE SUYA ANCAK ULAŞABİLİYOR.

İsrail’in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’nde kişi başına düşen su miktarının yüzde 96,5 azaldığı belirtildi.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu ile Filistin Su İdaresi, “22 Mart Dünya Su Günü” dolayısıyla yaptığı ortak yazılı açıklamada Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Gazze Şeridi’nde suya erişim konusunda ciddi bir kriz yaşanıyor. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 öncesi Gazze Şeridi’nde kişi başına düşen ortalama su tüketimi günlük 84,6 litre olarak tahmin ediliyor. İsrail’in 166 gündür devam eden saldırıları nedeniyle şu anda Gazze Şeridi’nde bir kişi günde 3 ila 15 litre suya ancak ulaşabiliyor. Şu anda Gazze Şeridi’ndeki toplam su miktarının, İsrail’in bölgeye saldırıları öncesinin yaklaşık yüzde 10 ila 20’sine tekabül ettiği değerlendiriliyor. Bu miktar, yakıtın durumuna göre de değişiyor. Yıllardır İsrail ablukası altında tutulan Gazze Şeridi’nde 7 Ekim öncesinde yaşanan su sıkıntısına işaret edilen rapora göre, öncesinde de Gazze’de nüfusun yalnızca yüzde 4’ü güvenli suya erişim sağlayabiliyordu.