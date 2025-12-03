Koltuğunuzun bekâsını devletin önüne koydunuz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, PKK elebaşlarının açıklamalarını hatırlatarak iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uysal, Bese Hozat’ın “suç işlemedik ki af isteyelim” sözlerine dikkat çekerek, “Millet size neler ediyor. Koltuğunuzun bekâsını, devletin bekâsının önüne koydunuz” ifadelerini kullandı. Bir başka PKK yöneticisinin “Apo’nun özgürlüğü olmadan süreç başarılı olamaz. Türkiye’deki Kürt halkı anayasal ve resmî olarak tanınmalı” sözlerine de tepki gösteren Uysal, “Ayakkabı numarasını bildiğiniz PKK’lı teröristler sizin Türk Milletine çektiğiniz numaranın farkında” dedi. Uysal, “Bu devlet, bu millet sizi affetmeyecek. Bir dönem daha gelebilmek adına milletimizin onurunu İmralı’nın, gururunu Kandil’in huzuruna götürüp ezdirdiniz” değerlendirmesinde bulunarak iktidarın tutumunun Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını zedelediğini söyledi. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.