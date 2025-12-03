"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Koltuğunuzun bekâsını devletin önüne koydunuz

03 Aralık 2025, Çarşamba 23:55
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, PKK elebaşlarının açıklamalarını hatırlatarak iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uysal, Bese Hozat’ın “suç işlemedik ki af isteyelim” sözlerine dikkat çekerek, “Millet size neler ediyor. Koltuğunuzun bekâsını, devletin bekâsının önüne koydunuz” ifadelerini kullandı. Bir başka PKK yöneticisinin “Apo’nun özgürlüğü olmadan süreç başarılı olamaz. Türkiye’deki Kürt halkı anayasal ve resmî olarak tanınmalı” sözlerine de tepki gösteren Uysal, “Ayakkabı numarasını bildiğiniz PKK’lı teröristler sizin Türk Milletine çektiğiniz numaranın farkında” dedi. Uysal, “Bu devlet, bu millet sizi affetmeyecek. Bir dönem daha gelebilmek adına milletimizin onurunu İmralı’nın, gururunu Kandil’in huzuruna götürüp ezdirdiniz” değerlendirmesinde bulunarak iktidarın tutumunun Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını zedelediğini söyledi.

Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ürküten rapor

    Her 100 liralık verginin 21 lirası faize

    Müslüman zenginlere örnek olsun

    Koltuğunuzun bekâsını devletin önüne koydunuz

    İsrail, Şam kırsalına 3 hava saldırısı düzenledi

    Karadeniz'in 4 gölünde plastik atık alarmı

    Doğal gaz kullanımında bu tedbirlere dikkat!

    Sahte polislere kaptırdığı altınlarına 48 saat sonra yeniden ulaştı: "Dolandırıcılar kimliğinizle işlem yapmış''

    Rusya: Megafon diplomasisini tercih etmiyoruz

    112'ye 'telefonum bozuldu', 'aracım bozuldu', 'çilingir talep ediyorum' aramaları devam ediyor

    Aile Bakanından nüfus uyarısı

    İktidardan itiraf: Her 4 kişiden 3’ü kaçak çıktı

    BM: İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'ye yeterli yardım ulaşamıyor!

    Kasım ayında Batı Şeria'da 2144 saldırı düzenlediler!

    Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82

    Silah satanlar ve faizciler kazandı - Dünya bu tuzaktan kurtulmalı

    Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz

    Obezite artıyor

    Tekstilde 100 bin kişi işini kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ürküten rapor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.