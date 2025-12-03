112'ye 'telefonum bozuldu', 'aracım bozuldu', 'çilingir talep ediyorum' aramaları devam ediyor

İstanbul Avrupa Yakası Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Lafcı, kentte 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların 5'te 1'inin asılsız olduğunu belirtti.

Lafcı, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kent genelinde toplamda 357 ambulansla sağlık hizmeti verildiğini, bu sayının özel ambulanslarla 857'ye ulaştığını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi ve istasyonlarda yaklaşık 5 bin personelin çalıştığını, gelen çağrıların kesintisiz yanıtlandığını anlatan Lafcı, İstanbul'da vakalara ulaşımın hızlanması için çeşitli yeniliklerin devreye alındığını bildirdi.

Lafcı, 2026 için İstanbul genelinde 25 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu açılmasının planlandığını belirterek, kentte Adalar çevresinde deniz ambulansları, kırsal bölgelerde ise helikopter ambulansın görev yaptığını kaydetti.

Şehrin en yoğun noktalarında da mobil ekiplerin hazır bulunduğunu dile getiren Lafcı, "Taksim, Kadıköy, Beşiktaş gibi meydanlarda motosiklet ve bisiklet ekiplerimiz hizmet vermekte." dedi.

Kentte vakaya ulaşım süresi 7-8 dakika

İstanbul'un geniş coğrafyasına rağmen ulaşılamayan bir noktanın kalmadığını vurgulayan Lafcı, şöyle devam etti:

"Kent içerisinde vakalara 7-8 dakika, kırsal alanda ise 30 dakika içinde ulaşabiliyoruz. Çatalca, Şile, Beykoz gibi uzak noktalarda helikopter ambulanslarımız devreye giriyor. Ambulansların yaşadığı en büyük sıkıntı trafik. Dar sokaklarda yapılan yanlış parklar da ekiplerin müdahale süresini olumsuz etkiliyor. Bunun için de Bakanlığımızın fermuar sistemi çalışması var. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızdan biraz daha anlayış ve empati bekliyoruz."

Sürücülere ambulanslara yol verme konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulunan Lafcı, "Çünkü bu ambulans belki yarın bir gün kendi yakınımıza da gidiyor olabilir." ifadesini kullandı.

Lafcı, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen tüm çağrıların titizlikle değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine günlük 6 bin ile 8 bin arasında çağrı düşüyor. Bunların 2 bin ile 2 bin 500'üne ambulans görevlendirmesi yapıyoruz. Gelen 5 çağrıdan 1'ini gereksiz, asılsız olarak nitelendirebiliriz. Gereksiz çağrılar, ortak çağrı sistemine geçtikten sonra biraz daha azaldı. Çağrı merkezine 'Telefonum bozuldu, aracım bozuldu, çilingir talep ediyorum.' diye aramalar devam ediyor. Yolda kalan yol yardımı istiyor, dişi ağrıyan da arıyor."