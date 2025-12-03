Her 100 liralık verginin 21 lirası faize

TBMM Bütçe Komisyonu’nda konuşan CHP’li Cevdet Akay, 2025 yılının ilk 10 ayında 8 trilyon 729 milyar TL vergi tahsil edildiğini söyledi.

Halkın vergisini fazlasıyla ödediğini söyleyen Akay “2025 yılının ilk 10 ayında saniyede 332 bin 355 TL, dakikada 19 milyon 941 bin TL, saatte 1 milyar 196 milyon TL, günde 28 milyar 715 milyon TL vergi ödemişiz” dedi. Akay, yalnızca kurumlar vergisindeki 768 milyar liralık istisna azaltılsa, emekliye yılda iki kez asgari ücret tutarında ikramiye ödenebileceğini belirtti.

Akay “Aynı dönemde bütçe açığı 1 trilyon 440 milyar TL, faiz gideri ise 1 trilyon 819 milyar TL’dir. Yani toplanan her 100 liralık verginin 20,86 lirası faiz ödemesine gitmektedir. Faiz giderlerini azaltmadığımız sürece borcu çevirebilecek bir net borçlanma hasılatı oluşturamıyoruz. Hem ana parayı hem faizi ödeyip borcu aşağı çekmemiz gerekir. Ancak bununla ilgili gerekli adımlar atılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka