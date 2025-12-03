Müslüman zenginlere örnek olsun

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi Dell’in kurucusu Michael Dell ve eşi Susan Dell, 10 yaş altındaki 25 milyon Amerikan çocuğuna kişi başı 250’şer dolar gönderilmek üzere 6.2 milyar dolarlık bağışta bulundu.

ABD’de milyarder Michael Dell ve eşi Susan Dell, ülke tarihinin en büyük bağışlarından birine imza atarak 25 milyon Amerikalı çocuk için kişi başı 250 dolar (10 bin 620 TL) yatırım desteği kararı aldı. Toplam 6.2 milyar dolarlık (265 milyar TL) bu bağış, çocukların gelecekte kullanabileceği yatırım hesaplarına aktarılacak. Bu dev bağış, ABD Başkanı Donald Trump’ın “büyük, güzel yasa tasarısı” kapsamında oluşturduğu “Trump hesabı” programını büyütmeyi amaçlıyor.

Trump hesabı nedir?

Hükümet programına göre ABD’de 2025–2028 arasında doğan her çocuk için devlet otomatik olarak 1000 dolar (42 bin TL) başlangıç yatırımı yapacak. Bu hesaplar 4 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek. Sisteme göre aileler de her yıl hesaba 5000 dolar (212 bin TL) ekleyebilecek. İşverenlerin de çalışanlarının çocuklarına vergilendirilmeden 2500 dolar (106 bin TL) katkı yapabileceği belirtiliyor. Dell gibi hayırseverlerin katkıları da sınırlamaya takılmayacak. Hesaplardaki para 18 yaşına kadar çekilemeyecek ve düşük maliyetli endeks fonlarında değerlendirilecek. Çocuklar parayı eğitim, konut ya da iş kurma gibi alanlarda kullanabilecek. Kazançlar vergiye tabi olacak ancak yatırım süreci vergisiz büyüme sağlayacak.

Zengin-fakir uçurumunu kapatacak

Nefes’in haberine göre, programın fikir babalarından Silikon Vadisi yatırımcısı Brad Gerstner, uygulamanın ABD’de son yıllarda açılan zengin-yoksul uçurumunu kapatmayı hedeflediğini vurguladı: Dell çiftinin bağışı ise 10 yaş ve altındaki, hükümetten ödeme alamayan 25 milyon çocuğu kapsayacak. Michael Dell, özellikle ortalama gelirin 150 bin doların altında olduğu bölgelerdeki çocukları hedeflediklerini ve böylece bu yaş grubundaki çocukların yüzde 80’ine ulaşmayı planladıklarını söyledi. Dell bağışın amacını “Her çocuğun geleceğe dair umut biriktirebildiği bir ülke inşa edebilirsek bunun etkisi nesiller boyu sürer” sözleriyle açıkladı.

Haber Merkezi