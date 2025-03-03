Gazze'de bir grup gönüllü genç hurma ve su dağıttı

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi’nde yüzlerce Filistinli, ilk iftarlarını harabeye dönen sokaklardaki enkaz yığınları arasında kurdukları büyük bir sofrada toplu olarak yaptı.

Ramazan fenerleri, ışıklar ve Filistin bayraklarıyla süslenmiş uzun masaların etrafında bir araya gelen Filistinliler, yaşadıkları tüm acılara rağmen birlik ve dayanışma içinde ilk oruçlarını açtı. Bazı Filistinlilerin ise yıkılan evlerinin enkazında birkaç ekmek ve katık ile iftarlarını açtıkları görüldü.

Öte yandan Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. İsrail’in 15 ayı aşkın süredir düzenlediği saldırılar sebebiyle yaşanan yokluk ve sıkıntılara rağmen Filistinliler, birbirileriyle dayanışma içinde iftarlarını açtı, bir grup gönüllü genç Filistinlilere hurma ve su dağıttı.