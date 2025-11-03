Zam şampiyonu patates

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim ayı üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi.

Buna göre, Ekim’de markette 36 ürünün 22’sinde fiyat artışı, 14’ünde ise fiyat azalışı görüldü. Fiyatı en fazla artan ürün markette patates, üreticide kabak oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise hem markette hem de üreticide yeşil fasulye olarak gerçekleşti. “Ekim ayında üreticide 28 ürünün 15’inde fiyat artışı, 10’unda fiyat düşüşü görülürken, 3 üründe ise fiyat değişimi olmadığını da açıklayan Bayraktar, “Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 28,4 ile yeşil fasulyede görüldü. Yeşil fasulyedeki fiyat düşüşünü yüzde 15,2 ile fındık, yüzde 13,8 ile salatalık ve yüzde 13,6 ile kuru incir takip etti. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 69,2 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 50,3 ile domates, yüzde 25 ile Antep fıstığı, yüzde 19,9 ile patates izledi” dedi.

Ankara - Mehmet Kara