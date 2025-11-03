Maldivler’de nesiller arası sigara yasağı

Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Maldivler’de artık 1 Ocak 2007’den sonra doğan herkes tütün ürünleri satın alamayacak, kullanamayacak ve satamayacak.

Kararla Maldivler, dünyada ‘nesiller arası sigara yasağı’ uygulayan tek ülke olarak tarihe geçti. 1191 mercan adasından oluşan ve lüks turizmiyle tanınan ülkede uygulama turistleri de kapsayacak. Ülkede ayrıca elektronik sigara ve buhar cihazlarının ithalatı, satışı, dağıtımı, bulundurulması ve kullanımı da her yaş için tamamen yasak. Reşit olmayan birine tütün ürünü satan kişilere 50 bin rufiyaa (yaklaşık 135 bin lira) ceza kesilecek. Elektronik sigara kullananlaraysa 5 bin rufiyaa (yaklaşık 14 bin lira) ceza verilecek. Haber Merkezi

