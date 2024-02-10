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Gazzelilerin yemek zorunda kaldığı ''hayvan yemleri'' bile tükendi

10 Şubat 2024, Cumartesi 10:32
Gazze'deki hükümet, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açlığın arttığını bununla mücadele için günlük 1000 yardım tırına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 126 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durum hakkında uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açlık artıyor ve bunun tehlikeli yansımalarından tamamen ABD ile İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun yardımların girişini engelleyerek açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insanların yemek zorunda kaldığı hayvan yemlerinin bile tükendiğine vurgu yapıldı.

Uluslararası topluma hitaben açıklamada, "Yiyecek, un, pirinç, tahıl ve bölge sakinlerinin yediği hayvan yemlerinin bile tükenmesinin ardından Gazze'nin kuzeyinde açlığın tırmanmasından tamamen ABD, İsrail işgali ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"İsrail'in ABD'nin desteğiyle işlediği bu kirli suç karşısında tüm dünya ülkeleri ahlaki ve insani bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Dünya ülkeleri, Gazze'nin kuzey bölgelerinde yarım milyon insanın ölmesine yol açabilecek bu suçu kınamalıdır.

Açlık ve etkileri silinene kadar Gazze Şeridi'nin kuzeyine acil olarak günlük 1000 tırın ulaştırılmasını talep ediyoruz. Eğer bu yapılmazsa gerçek bir insani felaketle karşı karşıya kalacağız."

İsrail saldırılarının başlamasından önce günlük 600 yardım tırının ulaştırıldığı 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yerinden edilmesine rağmen halihazırda ulaştırılan yardımlar ihtiyacın son derece kısıtlı bir kısmını karşılıyor.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklarda aşırı kalabalık, su, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklar hızla yayılırken, İsrail ordusunun, insani yardım konvoylarını, çalışanlarını hastaneleri ve sağlık ekiplerini hedef alması nedeniyle etkili sağlık hizmeti verilemiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, 5 Şubat'ta İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

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