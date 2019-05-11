Georgetown Üniversitesinde ezan ve iftar

Amerik Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da bulunan Georgetown Üniversitesi Ramazan dolayısıyla iftar yemeğine ev sahipliği yaptı

ForumUsa'da yer alan habere göre; ABD’nin en köklü ve en iyi üniversiteleri arasında yer alan Georgetown Üniversitesi öğretim üyeleri, mezunlar ve öğrencileri iftar yemeğinde ağırladı. Üniversitenin Copley Formal Lounge salonunda gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 250 kişi katıldı. Müslümanların yanı sıra ABD’li ve uluslararası öğrenciler de yer aldı. Akşam ezanının okunmasıyla başlayan programda Georgetown Üniversitesi Müslüman Yaşam Directörü İmam Yayh Hendi’nin dua etmesi ve salonda cematle akşam namazının kılınmasıyla devam etti. Daha sonra yemek dağıtımını gerçekleşti ve katılımcılar oruçlarını açtı.

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