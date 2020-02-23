"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

Güney Kore'den gelen 200 kişinin İsrail'e girişine izin verilmedi

23 Şubat 2020, Pazar 15:46
İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.

Yeni tip koronavirüse ilişkin dünya genelinde son durum?

Çin'de ölü sayısı 2444'e ulaştı

İran'da koronavirüs alarmı: Ölü sayısı 8'e yükseldi

The Jerusalem Post Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail yönetimi, Seul'den gelen 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailliye izin verdi.

12 İsrailli ambulanslarla evlerine nakledildi

Habere göre, 12 İsrailli ambulanslarla evlerine nakledildi.

Güney Kore Havayollarına ait olan uçağa yakıt ikmali yapıldığı ve sonrasında Seul'a dönmesi için talimat verildiği kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı önceki gün, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 362 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

AA

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güney Kore'de alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarıldı

    'Elazığ'da okul zili yarın çalacak'

    Güney Kore'den gelen 200 kişinin İsrail'e girişine izin verilmedi

    Bakan Koca: 9 vatandaşımız vefat etti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik

    İran'da koronavirüs alarmı: Ölü sayısı 8'e yükseldi

    Savaş varsa Meclis nerede?

    Almanya ırkçılık ve teröre karşı yürüyecek

    Çin'de ölü sayısı 2444'e ulaştı

    Yeni tip koronavirüse ilişkin dünya genelinde son durum?

    İran'daki deprem Van ve çevre illerde de hissedildi, 8 vatandaşımız vefat etti

    Konya'da deprem

    İdlib batağından uzlaşmayla çıkılır

    Demokrat geleneği özledik

    Virüs kapıya dayandı

    İnsan sağlığının en büyük tehdidi: Sigara

    İran'da eğitime 'virüs' engeli

    Ahmet’in annesinin yurt dışı yasağı kalktı

    İtalya'da virüs endişesi: Futbol maçı iptal edildi

    Devlet kinle yönetilemez

    'Günde bin kişi İYİ Partiye üye oluyor'

    En Çok Okunanlar

    Zeynep ÇAKIR

    Afakanlar bastı
    Cevat ÇAKIR

    Dizelin saltanatı yıkılırken
    Genel

    Virüs kapıya dayandı
    Ahmet BATTAL

    Anlamak istiyoruz ey TCMB, BDDK ve TKBB
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    51. yıla böyle girdik
    Mehmet KARA

    Unutulan “asıl” gündemler
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân kalesine gir ve kurtul
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Büyükbaşın büyük derdi...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kıyamete kadar Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.