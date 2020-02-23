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23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

Çin'de ölü sayısı 2444'e ulaştı

23 Şubat 2020, Pazar 12:42
Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2444'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüse ilişkin dünya genelinde son durum?

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı. 

Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin öldüğü ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu.

Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.

22 bin 888 kişi taburcu edildi

Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi.

Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

AA

Etiketler: çin
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