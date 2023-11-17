Güvenlik Konseyi görevini yerine getirmedi

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki görevini yerine getirmediğini belirtti.

BM Genel Kurulunda, Konseyin reformuna ilişkin düzenlenen oturumda konuşan Francis, BMGK içindeki bölünmüşlükler nedeniyle BM’nin de bu sınamalar karşısında “felç olduğunu” belirterek, “Bu büyük dönüşüm esnasında, BMGK çok tehlikeli şekilde uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki temel görevini yerine getirmekte eksik kalıyor.” ifadelerini kullandı. Francis, Konsey’de yapısal reform gerçekleşmemesi halinde sadece BMGK’nin değil tüm BM’nin güvenirliğinin sorgulanacağına işaret ederek, “Kamu desteği olmadan BM’nin kurumsal gücü zayıflar ve bir noktada yok olur.” ikazını yaptı. “Durağanlık da kaos kadar büyür bir düşman olabilir.” diyen Francis, birlik içerisinde hareket etmenin önemine işaret etti. AA

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