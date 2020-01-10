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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Hafter çağrıyı reddetti

10 Ocak 2020, Cuma 17:00
Libya’nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya’nın Libya’daki taraflara 12 Ocak’tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetti.

 

General Halife Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Mismari, görüntülü açıklamasında, ateşkes çağrılarını reddederek “askeri operasyonlara” devam edeceklerini söyledi.

Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısına karşılık Türkiye’yi zikretmeksizin “Putin’in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus’u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir” dedi.

AA

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