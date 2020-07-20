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22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Hani aynı gemideydik?

20 Temmuz 2020, Pazartesi 00:01
KORONAVİRÜSÜN İNSANLIĞA DİZ ÇÖKTÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES “PANDEMİ ‘EŞİTİZ’ YANILGI VE YALANLARINI YÜZÜMÜZE ÇARPTI” DEDİ.

GUTERRES: BU DÜZEN DEĞİŞMELİ

Yalanlarla yaşıyorduk

Antonio Guterres, “Koronavirüs, serbest pi-yasaların evrensel sağlık hizmeti sağlayabileceği, ırkçılığın olmadığı bir dünyada yaşadığımız, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yaygın yanılgı ve yalanlara ışık tuttu” diye konuştu.

Yeni bir dünya düzeni inşa edilmeli

“Gerçekte ise aynı denizde olsak da birilerinin süper yatlarla yüzerken, diğerlerin yüzen enkaz par-çalara tutunmaya çalıştığı ortada” diyen Guterres, pandeminin, beşeriyete daha eşit ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme şansını verdiğini kaydetti.

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Hani aynı gemideydik?

BM Genel Sekreteri Guterres, “Koronavirüs, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yalanlara ışık tuttu. Gerçekte ise aynı denizde kendimizi bulsak da birilerinin süper yatlarla yüzerken diğerleriNİN yüzen enkaz parçalara tutunmaya çalıştığı ortada” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres nüfuz, servet ve fırsatların dünya genelinde daha âdil dağıtılması için yeni bir küresel sözleşmeye ihtiyaç olduğunu belirtti. DW’deki habere göre Guterres, küresel eşitsizlikle mücadele için uluslar arası düzenin yenilenmesi gerektiğini söyleyerek, “70 yıldan fazla süredir sözü geçen uluslar, uluslar arası kurumlarda gerekli güç dengelerinin değişmesi için reformlara kafa yormayı reddetti” dedi. BM Genel Sekreteri konuşmasında dünya üzerindeki büyük güçleri eleştirerek bu güçlerin çoğu zaman savaş, çatışma gibi zor konularda ortak çözümler üretemediğini belirtti. Guterres buna örnek olarak BM Güvenlik Konseyi’ndeki oy hakkını verdi.

Eşitsizlik entepede başlıyor

ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın konseyin daimî üyesi olarak veto yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Guterres, Suriye Savaşı gibi birçok konuda kararların bloke edildiğini, bu ülkelerin isteği dışında kararın alınamadığını kaydetti. Guterres, “Eşitsizlik ta en tepede başlıyor: Küresel kuruluşlarda. Eşitsizlikle mücadele reformla başlar” diye konuştu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınının insanlığa diz çöktürdüğünü belirterek, “Dünya kargaşa içinde. Ekonomi serbest düşüş içinde. Salgın kırılganlığımızı gösterdi” dedi.

Birileri yatlarla yüzerken diğerleri enkaza tutunuyor

“Koronavirüs, serbest piyasaların evrensel sağlık hizmeti sağlayabileceği, ırkçılığın olmadığı bir dünyada yaşadığımız, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yaygın yanılgı ve yalanlara ışık tuttu. Gerçekte ise aynı denizde kendimizi bulsak da birilerinin süper yatlarla yüzerken diğerlerin yüzen enkaz parçalara tutunmaya çalıştığı ortada” Pandeminin, beşeriyete daha eşit ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme şansını verdiğini kaydeden Gutteres, “Hükümetler, insanlar, sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında yapılacak yeni bir sosyal anlaşma, herkes için eşit haklar ve fırsatlar temelinde istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal koruma konularını ele almalı” şeklinde konuştu.

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