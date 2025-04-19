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20 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

HDK'nin Faşir'e yönelik saldırılarında 35 sivil öldü, 40 sivil de ağır yaralandı

19 Nisan 2025, Cumartesi 21:09
Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e perşembe günü düzenlediği saldırılarda 35 sivilin öldüğünü bildirdi.

Sudan ordusunun 6. Piyade Tümeninden yapılan yazılı açıklamada, HDK'nin 17 Nisan'da, Faşir şehrindeki yerleşim bölgelerini hedef alan rastgele ve aralıklı topçu ateşi düzenlediği aktarıldı.

 

Saldırılar sonucunda kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere 35 sivilin öldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, 40 kişinin de ağır yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kentin kuzeydoğusunda HDK tarafından başlatılan "başarısız" bir saldırının püskürtüldüğü, onlara ağır ekipman kaybı verildiği, 10 silahlı aracın imha edildiği ve 80 HDK mensubunun öldüğü kaydedildi.

Sudan, BMGK'nin kınama açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Öte yandan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 17 Nisan'da, Faşir ve çevresindeki mülteci kamplarına yönelik, çoğunlukla sivilleri ve belli etnik kökenleri hedef alan vahşi saldırıyla ilgili yayımladığı basın açıklamasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesi kullanıldı.

BM'ye üye devletlere, Sudan'daki çatışmaları ve istikrarsızlığı körükleyen dış müdahalelerden kaçınmaları çağrısı yapılan açıklamada, Sudan'ın egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne tam bağlılıklarını yenilemeleri istendi.

BMGK üyelerinin 17 Nisan'da, Faşir'deki saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, HDK'nin neden olduğu sivil ölümlerden derin endişe duyulduğu belirtilerek "HDK bu saldırılardan sorumlu tutulmalı." ifadesine yer verilmişti.

BMGK üyelerinin HDK'nin mülteci kamplarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, "BMGK üyeleri, tüm taraflara, insani yardım personelini, onların tesislerini ve varlıklarını uluslararası hukuk çerçevesinde koruma ve saygı gösterme yükümlülüklerine uymaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanılmıştı.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomisinde ağır yıkıma neden oldu.

Çatışmalar sonucunda 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere göç etti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık bir yıldır kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

AA

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