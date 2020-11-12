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12 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle 550 ölüm daha

12 Kasım 2020, Perşembe 10:22
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 550 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 128 bin 121'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 47 bin 905 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 683 bin 916'ya çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 66 bin 501 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

AA

Etiketler: Hindistan, koronavirüs
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