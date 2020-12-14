Hollanda'da yeni yasakların gelmesi bekleniyor

Hollanda’da Kamu haber ajansı NOS yetkililerinin açıklamasına göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, saat 19.00’da yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında bir dizi yeni karantina kararı alacak.

NOS yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Rutte’nin, bu geceden itibaren okullar, kreşler, hayvanat bahçeleri, sinemalar, müzeler, spor salonları ve kuaförlerin yanı sıra alışveriş dükkanlarının da kapatılmasını öngören bir dizi karantina kararını açıklaması bekleniyor.

Rutte’nin yılbaşı kutlamalarını da engelleyecek kararlar açıklaması da öngörülüyor.

NOS’a göre, Hollanda’da Çarşamba gününden itibaren ilkokul ve ortaokulların kapatılması ve evden eğitime dönmesi beklenirken, süpermarketler, bankalar ve eczanelerin açık kalmasına izin verileceği belirtildi.

Hollanda’da geçtiğimiz gün itibarıyla yaklaşık 615 bin corona virüs vakası kaydedilirken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini aştı. Hollanda’da son iki haftada yaklaşık 100 bin vaka kaydedildi.