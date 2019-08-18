Hong Kong'da halk sokaklarda

Hong Kong'da on binlerce siyah elbiseli ve şemsiyeli gösterici, Çin destekli yönetime karşı eylemlerin on birinci haftasında yeniden sokaklara çıktı.

Şehrin en zengin mahallelerinden birinde bulunan Victoria Parkı'nda toplanan protestocular, sağanak yağmur altında "Hong Kong'u özgür bırakın!", "Demokrasi istiyoruz!" sloganları attı. Analistler, bugünkü katılım oranın eylemlere desteğin devam edip etmediğine yönelik bir kanıt niteliği taşıyacağını belirtiyor.

Sokakları dolduran Hong Kong halkı, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıracak yasa tasarısının tamamen iptal edilmesini, eylemlerin 'ayaklanma' olarak nitelendirilmemesini, gözaltına alınanların serbest bırakılmalarını ve bölgedeki siyasi reformların devam etmesini istiyor.

Eylemciler ayrıca Çin destekli lider Carrie Lam'ın da istifa etmesini talep ederken, bir kısım Hong Konglu da yönetimi desteklediklerini göstermek için yürüyüşler yapıyor.

Çin karşıtı göstericiler geçtiğimiz hafta sonu havalimanını işgal ederek yaklaşık bin uçuşu engelleyerek, hükümet yanlısı olduğu iddia edilen iki kişiyi de rehin almıştı. Eylemciler arasından bazıları daha sonra bu davranışın yanlış olduğunu kabul ederek özür dilemişti.