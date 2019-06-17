Hong Kong'da protestocular caddeleri boşalttı

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine olanak veren yasa tasarısına karşı hükümet binaları çevresinde gösteri düzenleyen protestocular polisin talebiyle caddeleri boşalttı.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının iptali için düzenlenen protestolarda hükümet binalarının çevresinde toplanan kalabalık, trafik akışının yeniden sağlanabilmesi için ana caddeyi boşalttı. Polisin öğle saatlerinde göstericilerden ana caddeleri boşaltmalarını talep etmesi üzerine, protestocular eylemi parlamento yakınındaki Tamar Parkı'na taşıma kararı aldı. Hong Kong yönetiminin suçluların Çin ana karası ile Tayvan, Makao gibi diğer özel yönetim bölgelerine iade edilebilmesini öngören yasa tasarısının Hong Kong'un özerkliğini baltalayacağını, bölgeyi Pekin yönetiminin siyasi amaçlı müdahalelerine açık hale getireceğini savunan protestocular tasarı iptal edilene dek eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Protestocular, yönetimin tasarıda ısrarcı olması halinde Hong Kong vatandaşlarına işlerini ve derslerini boykot çağrısında bulundu. AA

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