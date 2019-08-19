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19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hong Kong’daki protestolar ekonomiye olumsuz etki ediyor

19 Ağustos 2019, Pazartesi 14:33
Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestoların kentin ekonomisine olumsuz etkisi ciddi oranda artıyor.

Son üç aydır Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde düzenlenen suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı protestoların bölge ekonomisine olumsuz etkisi ciddi oranda artıyor.

1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilen Hong Kong’da son 3 aydır süren protestolarda, ne hükümet ne de protestocular tarafından geri adım atılmış değil.

Bölgede bu hafta sonu 10 binlerce hükümet karşıtı protestocu, yaptıkları gösterilerle bölgedeki tansiyonun süreceğini gösteriyor.

İnternet üzerinden organize olan protestocu gruplar, Hong Kong’da 3 Nisan’da yerel meclise sunulan ve daha sonra revize edilmesi gerekçesiyle ertelenen suçluların Çin’e iadesi tasarısının tamamen geri çekilmesini, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’in istifa etmesini ve polisler hakkında şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açılmasını talep ediyor.

Son haftalarda Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan gösteriler nedeniyle geçen pazartesi ve salı günü 500’den fazla uçuş iptal edilirken, binlerce yolcu mahsur kaldı.

Havalimanı vakasının akabinde Çin Sivil Havacılık İdaresi, Hong Kong’un dört hava yolu şirketinden biri olan Cathay Pasific Airways’in protestolara katılan çalışanlarının havacılık güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve bu çalışanların Çin’e giremeyeceğini açıkladı.

Çin’den yapılan açıklamadan sonra Hong Konglu şirketin 4 çalışanının protestolarla bağlantıları oldukları gerekçesiyle şirketle ilişiği kesilirken, Cathay Pasific Airways CEO’su Rupert Hogg ve bir yardımcısı da istifa ettiğini açıkladı. Olayın ardından şirketin hisse fiyatları düştü.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda günlük 800 ile bin arasında uçuş yapılırken, yıllık 75 milyon yolcuya hizmet veren havalimanının geçen hafta meydana gelen olaylardan sonra yaşanan sefer iptal ve gecikmeleri nedeniyle 600 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 76 milyon dolar) zarar kaydettiği tahmin ediliyor.

AA

Etiketler: Hong Kong, protesto, olumsuz, etki
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