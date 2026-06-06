Hürmüz’de tansiyon düşmüyor

İran ile ABD arasında yürütülen ateşkes ve anlaşma görüşmeleri sürerken, bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

Önceki gece saatlerinde İran’ın ABD güçlerine, Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediği, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın ise İran radarlarını vurarak misilleme yaptığı bildirildi. Eş zamanlı olarak İran cephesinden, müzakerelerin çıkmazda olduğuna ve çatışmaların Hint Okyanusu’ndan Akdeniz’e kadar genişleyebileceğine dair sert uyarılar geldi. İran liderliği çevresine yakın isimlerden Muhsin Rızaî, ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın Trump yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi. Rızaî, görüşmelerin çıkmazda olduğunu belirterek, “Görüşmeler çıkmazda ve Trump bu çıkmazı kırmalı” dedi. Haber Merkezi

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