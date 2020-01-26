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27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

İdlib'de hastane vuruldu: Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor!

26 Ocak 2020, Pazar 19:00
﻿﻿Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırına devam ediyor.

Rejim uçakları İdlib'in güneyindeki Keferruma, Kefer Battih, Semke, Tel Kresyan ve Reyyan köylerine hava saldırısı düzenledi.

 

Rus savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ve Serakib ilçesiyle, Dadih, Serce, Mardibse, Bebbila, Marand köylerine hava saldırısı düzenlerken, Halep'in Raşidin ve Mansura bölgesine ve Han Tuman, Zitan, Halsa, Kefer Hamra köylerini de bombaladı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçakları, öğle saatlerinde yaklaşık 50 bin sivile sağlık hizmeti veren Serce köyündeki İman Hastanesini vurdu.

Saldırı öncesinde hastane tahliye edildiği için ölü veya yaralının olmadığı ancak hastanenin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Beşşar Esed rejimi askeri ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son 3 günde 6 bin 200 aileden oluşan 31 bin 600 sivil daha yerinden edilmişti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç, kalanları Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

AA

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