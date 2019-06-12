İdlib'de hava saldırıları: 8 ölü

Suriye'de Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne dün gece geç saatlerde düzenlediği saldırılarda 8 sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki" sivil yerleşimlere dün gece geç saatlerde yaptığı hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti. Esed rejime ait savaş uçakları, İdlib ilinin güneyindeki Kefer ayn, Has ve Tebbiş köylerine gece geç saatlerde yoğun hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, İdlib’in güneyindeki Has'da 2, Tabbiş'te 1 ve Kefer Ayn köyünde 5 olmak üzere toplam 8 sivil yaşamını yitirdi. Sivil savunma ekipleri, Kefer Ayn beldesine gerçekleşen hava saldırılarının çok şiddetli olduğunu ve ölenlerin sayısının yükselebileceğini ifade etti. Son 3 günde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın "İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik kara ve hava saldırılarında 28 sivil hayatını kaybetmişti. AA

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