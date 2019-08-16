İdlib'de tansiyon düşmüyor: Rus uçaklarının son saldırısında 13 sivil daha öldü

Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bir köye düzenlediği saldırıda 13 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

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