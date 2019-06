İlk başörtülü polis göreve başladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde en fazla Türk’ün yaşadığı New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrinde ilk kez bir Müslüman başörtülü kadın Polis göreve başladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bir çok şehrinde başörtülü Müslüman kadın Polis görev yapıyor. Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh göreve başlayan Filistin asıllı Serein Tamimi’yi kutlayarak “Şu an tarihî bir ana şahitlik ediyoruz. Genç ve başarılı Polis memuru Serein Tamimi ile gurur duyuyorum. Paterson’da ve muhtemelen New Jersey’de başörtüsü takan ilk polis memuru göreve başladı. Görevinde başarılar diliyorum.” dedi. Amerika Birleşik Devletleri’nde dinî simgelerin kullanılmasında herhangi bir yasak bulunmazken, New York şehrinde bir çok kadın başörtülü Polis görev yapıyor.