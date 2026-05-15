"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

"İnanılmaz bir ziyaret oldu, harika ticaret anlaşmaları yaptık"

15 Mayıs 2026, Cuma 09:19
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretine ilişkin, "Bu, inanılmaz bir ziyaret oldu. Çok iyi sonuçlar aldık. Harika ticaret anlaşmaları yaptık." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin son gününde Devlet Başkanı Şi Cinping ile çay davetinde buluştu.

Xinhua'nın haberine göre liderler, Pekin'de parti ve devlet liderlerinin rezidansları ve çalışma ofislerinin bulunduğu, eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesi Congnanhay'da bir araya geldi.

Beyaz Saray basın bilgi havuzundan edinilen bilgiye göre Şi, Trump'ı yerleşkenin kapısında karşıladıktan sonra iki lider, geleneksel Çin tarzı motiflerle süslü kemerlerin altından geçerek iç avludaki gül bahçesini dolaştı.

10 dakikalık yürüyüşün ardından kamelyada oturan iki lider, bakanların ve üst düzey yetkililerin de yer aldığı küçük grupla sohbet etti, burada liderlere çay ikramında bulunuldu.

Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD'nin Pekin Büyükelçisi David Perdue eşlik ederken Şi'nin yanında Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Cay Çi, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ve Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng yer aldı.

"İnanılmaz bir ziyaret oldu"

Trump, sohbette, "Bu, inanılmaz bir ziyaret oldu. Çok iyi sonuçlar aldık. Harika ticaret anlaşmaları yaptık." dedi.

Çin ile ABD ilişkilerini "çok güçlü" diye niteleyen Trump, Şi ile başkalarının çözemeyeceği çok sayıda sorunun üstesinden geldiklerini belirtti.

Trump, iki liderin "yapıcı stratejik ilişki" sürdürmek konusunda vardıkları mutabakata işaret ederek ziyaret için "tarihi" ve "dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

İran konusunu da tartıştıklarını hatırlatan Trump, "Sanırım bu konuda benzer düşüncelerimiz var. Biz, savaşın bitmesini istiyoruz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz. Şimdi kapatıyoruz, önce onlar kapattı, sonra biz kapattık ama açılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Parti ve devlet liderlerinin yaşadığı ve çalıştığı yer"

Congnanhay'daki faaliyetlere ilişkin bilgi veren Şi, "Parti ve merkezi hükümet liderlerinin, ben de dahil, yaşadığı ve çalıştığı yerdir." dedi.

Şi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'da kurulmasının ardından parti liderlerinin buraya taşındıklarını, Mao Zıdong, Cou Enlay, Dıng Şiaoping, Ciang Zımin ve Hu Cintao'nun burada yaşadıklarını belirtti.

Trump'ın ziyaretinin "dönüm noktası" olarak görülebileceği görüşüne katıldığını ifade eden Şi, çok sayıda işbirliği anlaşması yaptıklarını ve uluslararası meselelerde mutabakata vardıklarını dile getirdi.

Şi, buluşma için Congnanhay'ı seçmesinin sebebinin, Trump'ın 2017'de onu Florida'daki Mar-a-Lago'da ağırlamasına karşılık olduğunu söyledi.

Trump'ın burayı ziyaret eden başka dünya liderlerinin olup olmadığı sorusu üzerine Şi, "Çok nadir. Tarihsel olarak diplomatik faaliyetlerde kullanılmaz. Örneğin Putin geldi." diye yanıt verdi.

Liderler, buluşmanın ardından heyetleriyle çalışma yemeğine geçti.

ABD Başkanı, yemeğin ardından ülkeden ayrılacak.

AA

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İnanılmaz bir ziyaret oldu, harika ticaret anlaşmaları yaptık"

    Sanchez'den İsrailli bakana sert Lamine Yamal cevabı: Ya akıllarını kaybetmişler ya da kör olmuşlar!

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail mahkemesinde hakim karşısına çıkacak

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!

    Gazze’den Yamal’a teşekkür

    Ev genci oranı alarm veriyor

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı

    Çin Boeing'den 200 uçak satın alacak

    Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: İktidar baskın seçime gidecek

    Bu bir kapitülasyon yasasıdır

    Soma faciasının 12. yılı

    Silâh bırakma istenilen seviyede değil

    Çilek ve erik lüks oldu

    İsrailli Bakan: ABD uçakları ülkeye zarar veriyor

    Ankara'da şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ev genci oranı alarm veriyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı
    Genel

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil
    Genel

    Sanchez'den İsrailli bakana sert Lamine Yamal cevabı: Ya akıllarını kaybetmişler ya da kör olmuşlar!
    Genel

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı
    Genel

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!
    Genel

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail mahkemesinde hakim karşısına çıkacak
    Genel

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.