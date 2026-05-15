Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Meryem çocuğu (İsa’yı) işaret etti. “Beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım?” dediler. Çocuk dile geldi: “Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı.” Meryem Sûresi: 29-30 HADİS: Allah Teâlâ, “Rahmetim gazabımı aşmıştır” buyuruyor.

Camiü’s-Sağir, No: 2876

Okunma Sayısı: 214

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.