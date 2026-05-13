"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

"Suriye'nin İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık"

13 Mayıs 2026, Çarşamba 12:07
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB dışişleri bakanlarının AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nı yeniden tamamen yürürlüğe koyma kararı aldığını anımsatan Kallas, bunun ikili ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Kallas, "Aynı zamanda Suriye'nin İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldık." bilgisini verdi.

Bugün aynı zamanda AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı'nın da gerçekleşeceğini anımsatan Kallas, bir sonraki adımları atmaya hazır olduklarını aktardı.

Kallas, AB'nin aynı zamanda Suriye makamlarının kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecinde ilerlemeyi sürdürmelerini beklediklerini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de konuşan Kallas, "Savaşın dinamikleri değişiyor. Ukrayna, 1 yıl öncesine göre çok daha iyi durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, AB dışişleri bakanlarının ilk olarak Ukrayna’daki AB danışma misyonunun güçlendirilmiş yetkisini kabul ettiğini, misyonun böylelikle hibrit tehditlerle mücadeleyi artırabileceğini dile getirdi.

İkinci olarak, ateşkes döneminde AB’nin güvenlik garantilerine ilişkin çalışmalarını da ilerlettiğini kaydeden Kallas, bu kapsamda, ateşkesin izlenmesine destek verebilmesi amacıyla AB Uydu Merkezi’nin güçlendirilmesi ve yaptırımların delinmesiyle mücadele edilmesinin yer aldığını aktardı.

Kallas, üçüncü olarak Kremlin’in gelir kaynaklarını kesmeye yönelik yaptırımlar hazırladıklarını, Rusya'ya yönelik 21'inci yaptırım paketinin, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini hedef aldığını bildirdi.

Barış müzakereleri çerçevesinde Avrupa’nın daha aktif rol üstlenebilmesi için Rusya ile hangi konuları görüşmek istediğini ve kırmızı çizgilerinin neler olduğu konusunda uzlaşması gerektiğini aktaran Kallas, "Rusya’dan hesap sorulmadan adil ve kalıcı bir barış mümkün olamaz." vurgusunu yaptı.

Kallas, dışişleri bakanlarının bugün AB’nin Uluslararası Tazminat Komisyonu’na taraf olması için de yeşil ışık yaktığını duyurdu.

Ukrayna'nın AB üyelik sürecine ilişkin Kallas, Kiev'in son derece zor koşullar altında kayda değer reform ilerlemesi sağladığını ve yeni bir ivme oluşmuş durumda olduğunu belirterek, "Bu ivmeyi Ukrayna’nın AB yolculuğunu ilerletmek için kullanmalıyız. Bu da yaz gelmeden önce tüm müzakere başlıklarının açılması anlamına geliyor. Ukrayna’nın AB’ye katılması bir hayır işi değil, bu, kendi güvenliğimize yapılan bir yatırımdır." diye konuştu.

Orta Doğu

Orta Doğu'daki mevcut gelişmelerin de ele alındığını aktaran Kallas, Körfez ülkeleriyle işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Kallas, 6 Körfez ülkesiyle stratejik ortaklık anlaşması yönündeki çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda ateşkesin kırılgan durumda olduğuna dikkati çeken Kallas, AB'nin İran'a yönelik yaptırımları seyrüsefer serbestisini engelleyenleri de kapsayacak şekilde genişleteceğine işaret etti.

İşgal altındaki Filistin toprakları

Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştıklarını anımsatan Kallas, bazı ülkelerin gasbedilen Filistin topraklarıyla ticaretin kısıtlanmasını da talep ettiğini söyledi.

Kallas, bu bağlamda yeni öneriler sunmak için AB Komisyonu'yla birlikte çalışacaklarını kaydetti.

AA

