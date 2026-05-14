İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...

TÜİK verileri, ihtiyarların “baş tacı” olması gerekirken derin fakirlikle mücadele ettiğini ortaya koydu. Yaşlılar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirken, emeklilik “eksik gelir rejimi” olarak tanımlanıyor.

Nüfus yaşlanırken yaşlılar derin yoksulluğa itiliyor. TÜİK verileri, toplumsal değişimde krizin etkilerini de, bakım yükündeki artışı da gizleyemiyor. TÜİK’in “İstatistiklerle Aile” bültenine göre, yoksul hanelerle paylaşımlı evler artıyor.

Yaşlılar ev arkadaşı oldu

BirGün’ün haberine göre, genellikle çalışan gençlerin ve öğrencilerin tercih ettiği “paylaşımlı evde yaşam” giderek yayılıyor. Aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren hane halklarının oranı 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2025 yılında yüzde 3,3’e yükseldi. Verilere göre ülkede evlerin yüzde 26,1’inde, yani 7 milyon 46 bin 560 hanede en az bir yaşlı yaşıyor. Toplam tek kişilik haneler incelendiğinde, bu hanelerin yüzde 33,2’sini tek başına yaşayan yaşlılar oluşturuyor.

Emeklilik “eksik gelir rejimi”ne dönüştü

Forum Enstitüsü’nün emekli yoksulluğu araştırması, ileri yaşta borçlu ve yoksul yaşlıların durumunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre emeklilerin yüzde 89’u çalışmadan temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını söylerken emeklilerin yüzde 76’sı ise aylıkları artsa çalışmayı bırakacağını belirtti. Rapora göre emekliliğin yeni adı “eksik gelir rejimi.” Emeklilerin yüzde 76’sı ısınma giderlerini dahi karşılayamaz halde.

Her 5 kişiden biri fakir

TÜİK verilerine göre Türkiye’de resmî yoksulluk oranı yüzde 20,6 seviyesinde bulunuyor. Geniş ailelerde yoksulluk riski yüzde 27,1’e kadar çıkarken, tek kişilik hanelerde bu oran yüzde 9,8 olarak ölçüldü. Nüfusun yaklaşık üçte biri nem, çürük yapı ve akan çatı gibi problemlerle yaşarken, önemli bir kısmı ısınma ve çevre kirliliği sıkıntılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Yaşlılar daha yaşlılara bakmak zorunda

Prof. Dr. Gülay Toksöz, Türkiye’de ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının giderek arttığını belirterek, yaşlı bakımında ağırlaşan sosyal tabloya dikkat çekti. Toksöz, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte yeni bir sıkıntı alanının ortaya çıktığını vurgulayarak, sağlık problemleri yaşayan ileri yaştaki fertlerin kendilerinden daha yaşlı aile fertlerine bakmak zorunda kaldığını söyledi. Ekonomik şartların da yaşlıların hayatını zorlaştırdığını belirten Toksöz, ortalama emekli maaşlarının 20 bin lira civarında kaldığı bir ortamda birçok yaşlının tek başına geçinemediği için çocuklarıyla birlikte yaşamak zorunda kaldığını dile getirdi.

