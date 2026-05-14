Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'da 8 beldeyi tehdit etti

14 Mayıs 2026, Perşembe 10:31
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yer alan 8 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mezraat Sinay, Tuffahta, Kefer Melki ve Yukarı Homin beldeleri ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Lebbaya, Suhmur, Yuhmur ve Ayn Tine beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

Sözcünün saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde daha önce de çok sayıda belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

 

İsrail-Lübnan sınırında askeri hareketlilik görüldü

İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı yoğun hava saldırılarından bu yana, sağlanan ateşkese rağmen sınır hattındaki gerilim devam ediyor. Lübnan'ın İsrail sınırındaki el-Aadaissah Köyü çevresinde İsrail ordusuna ait askeri araç ve tankların hareketliliği gözlendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

AA

