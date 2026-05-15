Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, vatandaşın en temel mutfak harcamalarını dahi karşılamakta zorlandığını ortaya koydu.

Ocak 2020’de 34 kalem temel gıda ürününden oluşan ve içinde et, tavuk ile balık bulunmayan alışveriş sepetinin maliyeti 584 lira seviyesindeyken, Mayıs 2026 itibarıyla aynı sepetin fiyatı 7 bin 926 liraya yükseldi. Böylece altı yıllık dönemde temel gıda sepetindeki artış yüzde 1256’ya ulaştı. Artan fiyatlar, dar gelirlinin temel gıdaya erişimini daha da zorlaştırdı.

T24’ün haberine göre veriler, mutfaktaki en sert artışların bakliyat, sebze ve meyve grubunda yaşandığını gösterdi. 2020’de 7 lira olan mercimeğin kilogram fiyatı 165 liraya, 5 lira olan bulgur 60 liraya, 4 lira olan makarna ise 58 liraya çıktı. Sebze ürünlerinde de dikkat çekici artışlar görüldü. Maydanoz 1 liradan 32 liraya, kuru soğan 2 liradan 30 liraya, domates ise 6 liradan 110 liraya yükseldi. Endeksa’nın Nisan 2026 verilerine göre Türkiye genelindeki ortalama kira bedelinin 25 bin liraya ulaşmasıyla birlikte, kira ve temel mutfak giderlerinin toplamı asgari ücretin üzerine çıktı.