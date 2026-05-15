"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!

15 Mayıs 2026, Cuma
Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, vatandaşın en temel mutfak harcamalarını dahi karşılamakta zorlandığını ortaya koydu.

Ocak 2020’de 34 kalem temel gıda ürününden oluşan ve içinde et, tavuk ile balık bulunmayan alışveriş sepetinin maliyeti 584 lira seviyesindeyken, Mayıs 2026 itibarıyla aynı sepetin fiyatı 7 bin 926 liraya yükseldi. Böylece altı yıllık dönemde temel gıda sepetindeki artış yüzde 1256’ya ulaştı. Artan fiyatlar, dar gelirlinin temel gıdaya erişimini daha da zorlaştırdı.

T24’ün haberine göre veriler, mutfaktaki en sert artışların bakliyat, sebze ve meyve grubunda yaşandığını gösterdi. 2020’de 7 lira olan mercimeğin kilogram fiyatı 165 liraya, 5 lira olan bulgur 60 liraya, 4 lira olan makarna ise 58 liraya çıktı. Sebze ürünlerinde de dikkat çekici artışlar görüldü. Maydanoz 1 liradan 32 liraya, kuru soğan 2 liradan 30 liraya, domates ise 6 liradan 110 liraya yükseldi. Endeksa’nın Nisan 2026 verilerine göre Türkiye genelindeki ortalama kira bedelinin 25 bin liraya ulaşmasıyla birlikte, kira ve temel mutfak giderlerinin toplamı asgari ücretin üzerine çıktı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanchez'den İsrailli bakana sert Lamine Yamal cevabı: Ya akıllarını kaybetmişler ya da kör olmuşlar!

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail mahkemesinde hakim karşısına çıkacak

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!

    Gazze’den Yamal’a teşekkür

    Ev genci oranı alarm veriyor

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı

    Çin Boeing'den 200 uçak satın alacak

    Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: İktidar baskın seçime gidecek

    Bu bir kapitülasyon yasasıdır

    Soma faciasının 12. yılı

    Silâh bırakma istenilen seviyede değil

    Çilek ve erik lüks oldu

    İsrailli Bakan: ABD uçakları ülkeye zarar veriyor

    Ankara'da şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

    Tekstil ve giyimde kan kaybı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ev genci oranı alarm veriyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı
    Genel

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!
    Genel

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı
    Genel

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”
    Genel

    Gazze’den Yamal’a teşekkür
    Genel

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.