Hindistan'da şiddetli yağış ve fırtına:Ölenlerin sayısı 89'a çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ölenlerin sayısının 89'a yükseldiği bildirildi.

India Today'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, fırtına nedeniyle ölenlerin sayısının 89'a çıktığını ve 53 kişinin yaralandığını bildirdi. En çok ölenin Prayagraj kentinde 21 kişi olduğunu belirten yetkililer, Bhadohi'de 14 ve Fatehpur'da ise 11 kişinin öldüğünü kaydetti. Yetkililer ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direkleri ile ağaçların devrildiğini ve çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğünü ifade etti. AA

