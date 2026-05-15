Ev genci oranı alarm veriyor

“İSTANBUL GENÇ İŞGÜCÜ PİYASASI” RAPORUNA GÖRE, ÜNİVERSİTE MEZUNU HER DÖRT GENÇTEN BİRİ NE EĞİTİMDE, NE DE İSTİHDAMDA YER ALIYOR.

Gençler ne işte, ne okulda İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ve İBB iş birliğiyle hazırlanan “İstanbul Genç İşgücü Piyasası” raporu yayımlandı. Araştırma, sadece işsizlik rakamlarını değil, gençlerin geleceğe dair inancındaki derin sarsıntıyı ve toplumsal yapıda meydana gelen “zorunlu bağımlılık” modelini ortaya koyuyor. Raporda, “İş aramaktan pes ettim” diyenlerin oranı 25-31 yaş grubunda %28,11’e ulaşmış durumda. Her dört mezundan birinin ne eğitimde ne de istihdamda (NEET) yer aldığı İstanbul’da, “üniversite mezunu ev genci” oranı %24,8 ile alarm veriyor. Düşük ücret tekliflerini kira ve ulaşım masrafları nedeniyle kabul edemeyen gençler, “çalışarak yoksullaşmak” yerine aile evinde kalmayı tercih ediyor. İş aramak bile işe dönüştü Araştırma sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Esra Kaya Erdoğan, tablonun kronik bir güvencesizlik sarmalına işaret ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Kamucu bir planlama olmaksızın artan diploma sayısı, yükseköğrenimi değersiz kıldı. Yeni mezunun 1-2 yıl iş bulamamasının normalleştiği bir dönemde, artık iş aramanın kendisi bir işe dönüşmüş durumda. Bu durum sadece bir ekonomik kriz değil, ilmek ilmek örülen bir umutsuzluk halidir.” Haber Merkezi

