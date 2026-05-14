Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: İktidar baskın seçime gidecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ulusal Kanal’da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Arıkan, Türkiye’nin 2026 yılının sonbaharında bir “baskın seçime” gideceğini söyledi, Meclis’e gelecek varlık barışı düzenlemelerin de bu sürecin altyapısını oluşturduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilirken verilen “erken seçim tartışmalarının biteceği” vaadinin gerçekleşmediğini kaydeden Arıkan, Türkiye’de bir yönetim krizi yaşandığını vurguladı. Muhalefetin olası bir seçimden kaçmayacağını ve en güzel şekilde mücadelesini vereceğini belirten Arıkan, iktidarın ısrarla seçime ihtiyaç olmadığını söylemesine rağmen, merceği büyüterek bakıldığında gelişmelerin erken seçimden ziyade bir “baskın seçimi” işaret ettiğini söyledi. Ankara - Anka

